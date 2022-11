Magalie Franchomme « L’éclairage public : un levier de la transition énergétique et de la transition écologique » Espace Culture Université de Lille Villeneuve-d'Ascq Catégories d’évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

Magalie Franchomme « L’éclairage public : un levier de la transition énergétique et de la transition écologique » Espace Culture Université de Lille, 21 mars 2023, Villeneuve-d'Ascq. Magalie Franchomme « L’éclairage public : un levier de la transition énergétique et de la transition écologique » Mardi 21 mars 2023, 18h00 Espace Culture Université de Lille

Entrée libre

L’éclairage public est un enjeu environnemental majeur : effets sur la faune, la santé, consommation d’énergie. Un arbitrage entre besoins de lumière artificielle et besoins d’obscurité doit s’opérer. handicap moteur mi Espace Culture Université de Lille Cité Scientifique 59655 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France Magalie Franchomme « L’éclairage public : un levier de la transition énergétique et de la transition écologique » Répondant : Francis Meilliez L’éclairage public représente un des premiers postes de consommation d’électricité des collectivités territoriales et s’est imposé ces dernières années comme un enjeu environnemental majeur, en raison des effets sur l’environnement et la santé qu’il génère. De nombreuses études ont démontré le caractère fragmentant de l’éclairage artificiel et ses effets sur la mobilité de la faune ; son excès représente aussi un gaspillage énergétique considérable. Un arbitrage entre besoins de lumière artificielle et besoins d’obscurité doit s’opérer. Alors que le législateur a longtemps rencontré des difficultés à imposer des normes favorisant un éclairage adapté du territoire, de nombreux projets de réinsertion de l’obscurité portés par les collectivités locales ont vu le jour en France. Plus de 30 % des mammifères et de 60 % des invertébrés sont nocturnes : l’importance physiologique et écologique des rythmes liés à la lumière est fondamentale quant à la qualité de l’environnement nocturne.

