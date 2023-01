La Commission Ciné-Jeunes Présente… Bones And All ! Cinéma Le Méliès Villeneuve-d'Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq

La Commission Ciné-Jeunes Présente… Bones And All ! Cinéma Le Méliès, 23 février 2023, Villeneuve-d'Ascq. La Commission Ciné-Jeunes Présente… Bones And All ! 23 – 27 février Cinéma Le Méliès

Tarif plein : 6€, Tarif réduit : 5€, Tarif adhérent : 4€

Découvrez pour ce mois de Février le coup de cœur de la Commission Ciné Jeunes ! handicap moteur mi Cinéma Le Méliès Rue Traversière 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France La Commission Ciné-Jeunes Présente… Bones And All ! Pour le film de Février la Commission Ciné Jeunes vous propose au cinéma Le mélies (Triolo), Bones and All de Luca Guadagnino (2022) : Maren part à la recherche de sa mère et rencontre Lee, un adolescent à la dérive qui va l’embarquer dans un road trip enflammé sur les routes de l’Amérique profonde. Leur amour naissant sera-t-il suffisamment fort pour résister à leurs démons, leur passé et le regard d’une société qui les considère comme des monstres ? Ce road-movie à la temporalité trouble, vous feras voyager au cœur de la notion du monstre n’ayant pas peur du gore. À travers son histoire poisseuse et charnelle le film est déterminé à aller contre les conventions morales toutes en autopsiant l’âme de ces jeunes adolescents…. Film interdit aux moins de 16 ans Séances :

– Jeudi 23 Février à 20h30

– Dimanche 26 Février à 18h45

– Lundi 27 Février à 21h00

Places disponible sur le Pass Culture Le méliès ne fait pas de réservations individuelles mais de la pré vente. Si vous souhaitez pré-acheter vos places, vous pouvez vous présenter à l’accueil du cinéma aux heures d’ouverture. Film programmé par la Commission Ciné-Jeunes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-23T20:30:00+01:00

2023-02-27T23:30:00+01:00 Le méliès

Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Cinéma Le Méliès Adresse Rue Traversière 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Age minimum 16 Age maximum 99 lieuville Cinéma Le Méliès Villeneuve-d'Ascq Departement Nord

Cinéma Le Méliès Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-dascq/

La Commission Ciné-Jeunes Présente… Bones And All ! Cinéma Le Méliès 2023-02-23 was last modified: by La Commission Ciné-Jeunes Présente… Bones And All ! Cinéma Le Méliès Cinéma Le Méliès 23 février 2023 Cinéma Le Méliès Villeneuve-d'Ascq Villeneuve-d'Ascq

Villeneuve-d'Ascq Nord