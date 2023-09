Découverte de l’atelier “Arts numériques” Chartreuse de Lussy Bordeaux, 28 septembre 2023, Bordeaux.

Découverte de l’atelier “Arts numériques” Jeudi 28 septembre, 18h00 Chartreuse de Lussy Entrée libre.

Ce jeudi 28 septembre, entre 18h00 et 19h30, venez découvrir les Arts numériques à la Chartreuse de Lussy ! L’entrée sera libre, vous serez les bienvenus même si vous arrivez en cours de route.

Pendant cette heure et demie, Tristan Paulais, alias Tepee, présentera aux inscrits et aux curieux ce nouvel atelier hebdomadaire. Il répondra à vos questions et si vous le souhaitez, vous fera même tester* !

L’occasion pour vous d’utiliser un stylet sur palette graphique et d’entrapercevoir les multiples possibilités offertes par le numérique dans la création. Cette année seront abordés principalement la peinture et l’illustration, avec le logiciel Krita. Nous verrons aussi la création d’images par IA pour accélérer le processus créatif avec Easy Diffusion.

Et si besoin ou envie, un peu de 3D avec Blender, d’animation 2D toujours avec Krita, et de montage vidéo avec Kdenlive. Tous ces logiciels sont libres d’utilisation et gratuits, reconnus dans le monde professionnel.

Pour savoir ce qu’il est possible de faire comme illustrations, vous pouvez aussi regarder le site de Tristan (alias Tepee), c’est ici : https://www.tepee.me/galeries/bd-illustrations/

* dans la limite du matériel disponible évidemment :-)

Si vous avez une tablette ou une tablette graphique vous pouvez venir avec.

Chartreuse de Lussy 10 Av. Bel air, 33200 Bordeaux Bordeaux 33200 Caudéran Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.tepee.me/galeries/bd-illustrations/ »}] [{« link »: « https://www.tepee.me/galeries/bd-illustrations/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-28T18:00:00+02:00 – 2023-09-28T19:30:00+02:00

2023-09-28T18:00:00+02:00 – 2023-09-28T19:30:00+02:00

graphisme tablette

Tristan Paulais