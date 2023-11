David Voinson – Tournée Théâtre Femina, 24 mai 2024, BORDEAUX.

David Voinson – Tournée Théâtre Femina. Un spectacle à la date du 2024-05-24 à 20:30 (2023-11-14 au ). Tarif : 31.2 à 39.2 euros.

SUD CONCERTS (L-R-2021-010943) en accord avec ROBIN PRODUCTION et CREW LOVE PRODUCTION présente ce spectacle. Malgré son air sûr de lui, David se demande s’il ne rate pas l’essentiel. Profiter de sa vie de célibataire ou trouver le grand amour ? Sans cesse à la croisée des chemins, il explore au fil du spectacle, les contradictions de sa génération. Il manie avec humour son rapport au monde et aux autres à travers ses potes, les soirées, sa famille mais surtout les filles. Comment leur plaire ? Comment les comprendre ? Comment ne pas passer pour un gros charo ? C’est le dilemme qu’il entretient. A seulement 25 ans, il est la star montante de l’humour et accumule des millions d’abonnés et de vues sur les réseaux, où son personnage de la blonde est déjà culte. N’attendez plus, et foncez voir le premier spectacle de David Voinson ! David Voinson

Votre billet est ici

Théâtre Femina BORDEAUX 10, rue de Grassi Gironde

31.2

EUR31.2.

Votre billet est ici