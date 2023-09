Y’a une vie à côté du lycée ! Bibliothèque Mériadeck Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Y’a une vie à côté du lycée ! Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, 18 novembre 2023, Bordeaux. Y’a une vie à côté du lycée ! Samedi 18 novembre, 14h30 Bibliothèque Mériadeck Le samedi après-midi, de novembre à mai, à partir de 14h30. Après les cours, le sport ou la musique, tu as encore de l’énergie, tu veux te rendre utile ou être plus autonome. Mais tu ne sais pas comment et quoi faire ? Tous les mois (sauf pendant les vacances scolaires), la bibliothèque te propose de rencontrer et d’échanger autour de nouvelles activités. Tu pourras découvrir le BSR (Brevet de Sécurité Routière), le BIA (Brevet d’Initiation Aéronautique), les JSP (Jeune Sapeur-Pompier) … Le premier rendez-vous se fera avec la PM (Préparation Militaire) par l’Armée de Terre. Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Mériadeck Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 30 00 https://bibliotheque.bordeaux.fr Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

