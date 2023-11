DECLAN MCKENNA Rock School Barbey Bordeaux, 30 avril 2024, Bordeaux.

DECLAN MCKENNA Mardi 30 avril 2024, 20h30 Rock School Barbey 23€ en prévente, 26€ sur place

“Brazil”, tube à portée internationale truste les sommets des charts pendant plusieurs semaines et l’adolescent empoche dans la foulée le prix des artistes émergents du Glastonbury Festival.

Le britannique se démarque de ses congénères avec des chansons pop teintées de pessimisme et aiguise son regard acerbe sur les politiques menées à travers le monde. Pourtant c’est avec des sujets plus légers que l’artiste revient sur le devant de la scène. Avec “What Happened To The Beach”, à paraître en février 2024, l’anglais annonce un album plus « relax ». Il s’est entouré des meilleurs pour la production, notamment de Gianluca Buccellati, connu pour son travail auprès de Lana Del Rey et Arlo Parks, et les premiers extraits promettent un troisième album solaire et plein d’entrain.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

