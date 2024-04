Vernissage de l’exposition (En)jeux ! Au stade comme à la vigne La Cité du Vin Bordeaux, vendredi 3 mai 2024.

Vernissage de l’exposition (En)jeux ! Au stade comme à la vigne Célébrez avec nous l’inauguration de l’exposition de photos (En)jeux ! Au stade comme à la vigne, à l’occasion des Jeux Olympiques et Paralympiques, présentée dans le Hall Garonne de la Cité du Vin. Vendredi 3 mai, 18h00 La Cité du Vin Évènement sur réservation

Nous avons le plaisir d’inviter Last Squad, un groupe de danse Hip-Hop spécialisé en breakdance, originaire de Bordeaux. Ils offriront au public une performance de breaking, une nouvelle discipline inscrite au programme des Jeux Olympiques 2024, mettant ainsi en avant l’énergie et la créativité artistique inspirées des liens entre le monde du vin et du sport.

Accessible gratuitement, l’exposition explore les connexions inattendues entre les mondes de la vigne et du sport, mettant en lumière des photographies sportives et des témoignages de vigneronnes et de vignerons. Elle révèle combien la détermination et le travail d’équipe sont des éléments clés tant sur le terrain qu’au cœur des vignes. De la préparation méticuleuse au moment crucial des vendanges ou de la compétition, athlètes, vignerons et vigneronnes font face à des défis qui les rassemblent.

Ce projet, labellisé par Paris 2024 dans le cadre de l’Olympiade Culturelle, a été conçu avec la participation du Conseil interprofessionnel du Vin de Bordeaux.

Last Squad Crew, champion de France et du monde en 2019 (BOTY), Vice-champion du Monde 202l (Battle Pro)

L’exposition s’inscrit dans le programme du Mois de la Photo, porté par la Ville de Bordeaux.

La Cité du Vin Esplanade de Pontac, 134 Quai de Bacalan, 33300 Bordeaux Bordeaux 33300 Gironde Nouvelle-Aquitaine

