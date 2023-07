Ma République et moi Iwa compagnie La Manufacture CDCN Bordeaux, 30 avril 2024, Bordeaux.

En 2019, au Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, un élu du Rassemblement National prenait violemment à partie l’accompagnatrice voilée d’un groupe scolaire, sous les yeux du propre fils de celle-ci. Comment cette femme a-t-elle vécu cette humiliation ? Et son enfant, qu’en a-t-il compris ? En le ramenant à sa propre enfance, cette agression a été pour Issam Rachyq-Ahrad le point de départ de Ma République et moi. Avec lucidité, humour et tendresse, il dessine le portrait sensible d’une mère, convoquant les souvenirs de leur vie quotidienne pour sortir de son incompréhension et de son propre préjugé contre ce bout de tissu. En déplaçant le regard sur celle qui le porte plutôt que sur le foulard lui-même, il propose une rencontre et offre à sa mère, comme à nous tous, la possibilité d’une réparation.

en coréalisation avec l’OARA – Office artistique de la région Nouvelle-Aquitaine

©Alex Slyper