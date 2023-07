Elena Bashkirova and friends Auditorium de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Elena Bashkirova and friends Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 2 mai 2024, Bordeaux. Elena Bashkirova and friends Jeudi 2 mai 2024, 20h00 Auditorium de Bordeaux Concert de musique de chambre

Adagio et Fugue

Concerto pour piano n° 15 (version avec quatuor) Robert Schumann

Elena Bashkirova réunit autour d'elle ses amis musiciens, ainsi que son fils Michael, pour une soirée de musique de chambre comme elle les organise depuis 1998 au festival de Jérusalem, au Musée juif et à la Boulezsaal de Berlin, ou encore à la maison Mendelssohn de Leipzig dont elle est la directrice artistique. « La musique de chambre est l'âme de la musique » a-t-elle résumé… Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux

2024-05-02T20:00:00+02:00 – 2024-05-02T21:30:00+02:00

