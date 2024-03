Forum Jobs d’été Bordeaux Mairie de Bordeaux Bordeaux, jeudi 2 mai 2024.

Forum Jobs d’été Bordeaux Trouve ton emploi saisonnier ! Jeudi 2 mai, 16h00 Mairie de Bordeaux Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-02T16:00:00+02:00 – 2024-05-02T20:00:00+02:00

Fin : 2024-05-02T16:00:00+02:00 – 2024-05-02T20:00:00+02:00

A noter dans ton agenda : Forum Jobs d’été Bordeaux*

jeudi 2 mai de 16h à 20h

⛳ Dans les salons de l’Hôtel de ville de Bordeaux, place Pey Berland (tram A et B – arrêt Hôtel de ville)

Plus de 40 entreprises et associations seront présentes pour recruter des saisonniers dans les secteurs de :

– l’animation,

– le commerce et la grande distribution,

– la logistique,

– l’hôtellerie, la restauration et le tourisme,

– la propreté,

– les services à la personne…

Toutes les offres seront en ligne à partir du 22 avril 2024 sur france-travail.fr et infojeunes-na.fr

Et si tu as envie de profiter de l’été pour partir à l’étranger pour un stage, un job, du bénévolat … rendez-vous sur le stand So Mobilité / Europe Direct Bordeaux Gironde :

– des infos sur tous les dispositifs de mobilité internationale ;

– des conseils, des bons plans…

Prépare toi avec Info Jeunes Bordeaux !

Tous les mercredis du mois d’avril de 13h30 à 17h, tu peux rencontrer une chargée d’information pour :

– rédiger ton CV et ta lettre de motivation,

– apprendre à te présenter à un employeur en 5 mn chrono,

– soigner ton image,

– t’informer sur les contrats, la rémunération…

Pas la peine de prendre rendez-vous, il suffit de venir nous voir

⛳ 125 cours Alsace Lorraine à Bordeaux centre (Tram A et B – arrêt Hôtel de ville).

Reste connecté·e à cette actu, à venir :

– la liste des recruteurs et partenaires présents,

– les postes à pourvoir,

– le plan du forum…

Tu as des questions ? Appelle nous au 05 56 56 00 56

* Forum organisé par France Travail, la Ville de Bordeaux et Info Jeunes Bordeaux.

Mairie de Bordeaux place pey berland Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.francetravail.fr/accueil/ »}, {« link »: « https://www.infojeunes-na.fr/articles/nos-offres-de-jobs »}]

job emploi saisonnier

pexels-tim-douglas