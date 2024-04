Les biens communs sont-ils une alternative réaliste à la propriété ? Bibliothèque Mériadeck Bordeaux, jeudi 2 mai 2024.

Les biens communs sont-ils une alternative réaliste à la propriété ? Table ronde d’ouverture de la Fabrique du citoyen Jeudi 2 mai, 19h00 Bibliothèque Mériadeck Sur inscription

Pour cette table ronde d’ouverture de la Fabrique du citoyen#9, la bibliothèque Mériadeck reçoit Pierre Crétois et Timothée Duverger autour de la question : les biens communs sont-ils une alternative réaliste à la propriété ?

Pierre Crétois est maître de conférences en philosophie à l’université Bordeaux Montaigne, auteur de La Copossession du monde, vers la fin de l’ordre propriétaire et de La Part commune, critique de la propriété privée, édités en 2023 et 2020 aux éditions Amsterdam.

Timothée Duverger est docteur en histoire, enseignant-chercheur à Sciences Po Bordeaux, spécialiste de l’économie sociale et solidaire. Il est en outre responsable de la chaire Territoires de l’ESS (TerrESS) et du master Économie sociale et solidaire et innovation sociale (ESSIS), coresponsable de l’Executive master stratégies, territoires et projets innovants dans l’ESS (STPI-ESS).

Déroulé de la soirée :

19h : table ronde animée par Julie Calmus, conservatrice des bibliothèques

20h : questions du public

20h30 : dédicace avec la librairie Mollat

> voir le programme complet de la Fabrique du citoyen#9

Bibliothèque Mériadeck 85 cours du Maréchal Juin, 33000 Bordeaux

Philosophie Economie