Yoga enfant/parent Holom Bordeaux, samedi 25 mai 2024.

Yoga enfant/parent Partager une séance « bien-être » originale, en duo avec son enfant. Samedi 25 mai, 15h00 Holom 25 euros la séance pour le duo. Règlement à l’inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T15:00:00+02:00 – 2024-05-25T17:30:00+02:00

Fin : 2024-05-25T15:00:00+02:00 – 2024-05-25T17:30:00+02:00

Envie de vivre un moment unique de détente et de complicité avec son enfant ?

Venez partager une séance de yoga au studio, pour vous retrouver, vous rencontrer autrement et en pleine conscience.

Le quotidien ne favorise pas forcément des moments de qualité avec son enfant, car il y a toujours quelque chose à faire ou il faut faire vite, aller vite… Or un enfant a besoin de moments de véritable présence de ses parents.

Mon expérience d’enseignante pendant 17 ans, m’a montré l’importance de ces temps de présence à l’autre. Les neurosciences affectives en parlent également. Plus un enfant sécrète les hormones du bonheur, mieux il grandit et mieux son cerveau se développe.

Parce que le bien-être est essentiel aussi pour les enfants, je me suis formée au yoga pour enfant, et je propose aujourd’hui des séances en duo, un enfant, un parent.

Mes séances sont ludiques et joyeuses, la pratique est douce.

Rejoingnez-moi pour un joli moment de partage, de complicité et d’amour !

2 créneaux horaires pour s’adapter au mieux aux besoins et capacités des enfants :

* 15h à 16h : les 6 – 10 ans

* 16h30 – 17h30 : les 3 – 5 ans (pour le respect de la sieste ou du repos des plus jeunes ;-))

Holom 91 rue Camille Sauvageau 33800 Bordeaux

