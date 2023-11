ALIOCHA SCHNEIDER Rock School Barbey Bordeaux, 23 mai 2024, Bordeaux.

ALIOCHA SCHNEIDER Jeudi 23 mai 2024, 20h30 Rock School Barbey

Une véritable mise à nu, qui dégage quelque chose de plus fort et de plus intime, et pour lui la possibilité d’explorer de nouvelles sonorités. Produit par Marc-André Gilbert (Charlotte Cardin, Ariane Moffat) et mixé par Marc ‘Spike’ Stent, connu pour son travail auprès de Miley Cyrus, Ed Sheeran, ou encore Harry Styles, l’album brille par ses nappes de guitare presque hawaïennes et ses harmonies pleines de soleil. Et toujours on retrouve la voix si singulière du chanteur, couplée à un phrasé traînant et langoureux qui apportent une mélancolie tendre au disque.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

pop folk