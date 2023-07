Lang Lang Auditorium de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Lang Lang
Samedi 25 mai 2024, 20h00
Auditorium de Bordeaux

Récital piano

Franz Schubert

Impromptus Robert Schumann

Kreisleriana Frédéric Chopin

Marzukas

Polonaises Plus célèbre que la plupart des rockstars, adulé aux quatre coins du monde, observé à chacun de ses enregistrements, Lang Lang fascine. Doué d’une virtuosité sans limite, exposant un langage musical d’une plénitude rare au phrasé luxuriant distillant des couleurs et nuances infinies, le pianiste chinois revient à Bordeaux pour un récital-événement. Production Gérard Drouot En savoir plus Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://opera-bordeaux.notre-billetterie.com/billets?spec=2917 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-25T20:00:00+02:00 – 2024-05-25T21:45:00+02:00

