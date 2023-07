Jeux Olympiques – La flamme olympique à Bordeaux ! Dans la métropole Bordeaux, 24 mai 2024, Bordeaux.

Jeux Olympiques – La flamme olympique à Bordeaux ! Vendredi 24 mai 2024, 10h00 Dans la métropole Libre.

Le comité d’organisation des Jeux Olympiques a confirmé que Saint-Emilion, Libourne, Bordeaux et Bordeaux Métropole sont les quatre collectivités qui accueilleront le passage de la flamme olympique en Gironde le jeudi 23 mai 2024.

Les quatre partenaires se sont mobilisés depuis plusieurs mois pour accueillir sur leurs territoires la flamme olympique. Le relais traversera successivement Saint-Emilion, Libourne, Le Bouscat, Mérignac, Pessac, Bordeaux, Lormont, et Cenon.

Le tracé précis qui reste à affiner prévoit un passage par l’Hippodrome du Bouscat, La cité du Vin à Bordeaux mais également par Le pôle Nautique international des Dagueys à Libourne.

De nombreuses animations sont prévues tout au long du parcours. Un dernier temps fort sera organisé Place des Quinconces à Bordeaux avec la mise en place d’un site de célébration qui accueillera l’arrivée du dernier porteur de la flamme et la haie d’honneur ainsi que l’allumage du chaudron, moment solennel, unique et spectaculaire. Un grand concert qui clôturera les célébrations en soirée.

Ce parcours sera assuré par des relayeurs locaux. Leur profil ? Des personnes ordinaires ayant accompli des choses extraordinaires dans le domaine du sport, de la culture ou de l’éducation.

Après avoir été allumée en Grèce dans le site antique d’Olympie, la flamme Olympique rejoindra Marseille par la mer, à bord du Belem. Le Relais de la flamme s’échelonnera sur plus de 70 jours dans tout le pays et répond à trois objectifs :

Engagement d’un maximum de citoyens dans cet événement mondial

Mise en lumière de nos territoires

Valorisation de la place du sport dans notre société.

Bordeaux Métropole est métropole hôte et accueillera au stade Matmut Atlantique sept matchs du tournoi de football masculin et féminin dont un quart de finale.

Dans la métropole Bordeaux Métropole Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.paris2024.org/fr/parcours-relais-flamme-olympique/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-24T10:00:00+02:00 – 2024-05-24T18:00:00+02:00

2024-05-24T10:00:00+02:00 – 2024-05-24T18:00:00+02:00

flemme olympique

Shutterstock