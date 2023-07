Pretty Yende Grand-Théâtre Bordeaux, 23 mai 2024, Bordeaux.

Pretty Yende Jeudi 23 mai 2024, 20h00 Grand-Théâtre

Récital vocal

Airs et mélodies de Gioachino Rossini, Vincenzo Bellini, Charles Gounod, Francesco Paolo Tosti, Franz Liszt

Metroplitan Opera de New York, Covent Garden de Londres, Scala de Milan, Staatsoper de Vienne, Opéra de Paris…, la soprano sud-africaine Pretty Yende enchaîne les succès sur les plus prestigieuses scènes du monde. La Lauréate du Concours Operalia-Placido Domingo 2011 incarne avec la même aisance les héroïnes italiennes — Violetta, Norina, Lucia… — que Pamina, Bess ou Carmen ! C’est sa complice musicale habituelle, la pianiste espagnole Vanessa Garcia Diepa, experte dans l’art de l’accompagnement de la voix, qui dialogue avec la soprano au fil des airs les plus brillants du répertoire lyrique.

Grand-Théâtre Place de la comédie, 33000 BORDEAUX Bordeaux 33000 Gironde Nouvelle-Aquitaine

