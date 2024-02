Une sortie culturelle à l’Opéra de Bordaux Grand Théâtre Bordeaux, jeudi 23 mai 2024.

Une sortie culturelle à l’Opéra de Bordaux Une sortie enrichissante pour petits et grands Jeudi 23 mai, 20h00 Grand Théâtre Tarifs en fonction des revenus – Sur inscription – Pour tous

Début : 2024-05-23T20:00:00+02:00 – 2024-05-23T21:30:00+02:00

Fin : 2024-05-23T20:00:00+02:00 – 2024-05-23T21:30:00+02:00

Le Centre Social et Culturel de l’Estey vous propose une sortie culturelle pour les adultes, mais aussi pour les enfants (à partir de 10 ans) jeudi 23 mai à partir de 20h à l’Opéra National de Bordeaux !

L’Opéra National de Bordeaux, qu’est-ce que c’est ? Pôle d’excellence, de production, de transmission et d’insertion dans les domaines lyrique, chorégraphique et musical. Le projet culturel s’attache à construire et développer des relations fortes avec les publics, dans toute leur diversité, et les territoires. Cela se concrétise notamment par l’essor significatif des activités de sensibilisation, de médiation et de transmission auprès des publics dans le cadre de parcours culturels élaborés avec ceux-ci.

Le Spectacle : – PRETTY YENDE –

Metroplitan Opera de New York, Covent Garden de Londres, Scala de Milan, Staatsoper de Vienne, Opéra de Paris…, la soprano sud-africaine Pretty Yende enchaîne les succès sur les plus prestigieuses scènes du monde. C’est sa complice musicale habituelle, la pianiste espagnole Vanessa Garcia Diepa, experte dans l’art de l’accompagnement de la voix, qui dialogue avec la soprano au fil des airs les plus brillants du répertoire lyrique.

Tarifs en fonction des revenus – Pour tous (à partir de 10 ans) – Sur inscription au 05 57 35 13 00

Grand Théâtre Place de la Comédie Bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d’Or Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 57 35 13 00 »}]

Centre Social et Culturel de l’Estey