ELOI Rock School Barbey Bordeaux, vendredi 24 mai 2024.

ELOI A la Rock School Barbey Vendredi 24 mai, 20h30 Rock School Barbey 20€ en prévente, 23€ sur place

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-24T20:30:00+02:00 – 2024-05-24T23:30:00+02:00

Fin : 2024-05-24T20:30:00+02:00 – 2024-05-24T23:30:00+02:00

Révélée il y a deux ans avec sa reprise de « Jtm de ouf », ELOI s’est imposée comme l’une des figures montantes de la scène alternative en publiant deux EPs — Acedia (2020) et Pyrale (2021) — qui ont consacré son style de production novateur et sa plume incandescente.

Après avoir bravé les flammes sous les kicks gabbers, elle fait à présent sonner les guitares à l’heure de son Dernier Orage — un premier album qui souffle avec force sur ses tempêtes adolescentes et porte le regard au-delà de la grisaille. Explorant sa mémoire embrumée, ELOI laisse s’agiter des souvenirs euphoriques et douloureux, et se livre à un dernier va-et-vient temporel pour refermer les cicatrices du passé.

Productrice autodidacte, ELOI affirme ici une écriture énigmatique qui fascine par sa façon de poétiser l’absurde et l’insaisissable.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://link.dice.fm/s590cf8a70f1 »}]

electro