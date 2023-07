Treemonisha Auditorium de Bordeaux Bordeaux Catégories d’Évènement: Bordeaux

Gironde Treemonisha Auditorium de Bordeaux Bordeaux, 23 mai 2024, Bordeaux. Treemonisha 23 – 26 mai 2024 Auditorium de Bordeaux Opéra | Nouvelle production C’est en 1911 que Scott Joplin se lance dans la composition de l’opéra Treemonisha. L’œuvre emmène l’auditeur au cœur d’une communauté d’anciens esclaves. L’ignorance y prospère entretenue par des sorciers oppresseurs. Parmi eux se détache Treemonisha, seule femme instruite au sein du groupe. Elle souhaite sauver ses semblables grâce à l’instruction qui les amènera à la liberté. Aussi encourage-t-elle l’écoute, la sagesse et la paix. Mêlant, jazz, ragtime et influence européenne, la partition s’impose comme un puissant plaidoyer musical contre l’obscurantisme. Dans le cadre de Commémoration de la journée des mémoires de la traite, de l’esclavage et de leurs abolitions En savoir plus Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://opera-bordeaux.notre-billetterie.com/billets?spec=2844 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-23T14:00:00+02:00 – 2024-05-23T15:20:00+02:00

2024-05-23T14:00:00+02:00 – 2024-05-23T15:20:00+02:00
2024-05-26T17:00:00+02:00 – 2024-05-26T18:20:00+02:00
Auditorium de Bordeaux
8 - 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux
Bordeaux

