LANG LANG AUDITORIUM DE BORDEAUX Bordeaux, 25 mai 2024, Bordeaux. LANG LANG AUDITORIUM DE BORDEAUX a lieu à la date du 2024-05-25 à 20:00:00.

Tarif : 85 à 167.5 euros. Schubert Impromptu in G flat Major, Op. 90Schumann Kreisleriana, Op. 16– Intermission –Chopin Mazurkas:Op. 7 Nr. 3Op. 17 Nr. 1, 2, 4Op. 24 Nr. 2, 4Op. 30 Nr. 3, 4Op. 33 Nr. 3, 4, 2Op. 59 Nr. 3Chopin Polonaise in F# minor, Op. 44 Réservez votre billet ici AUDITORIUM DE BORDEAUX

AUDITORIUM DE BORDEAUX
9-13 COURS GEORGES CLEMENCEAU Bordeaux 33000

AUDITORIUM DE BORDEAUX Bordeaux 33000