Grrrrr Glob Théâtre Bordeaux, 27 mai 2024 12:30, Bordeaux.

Grrrrr 27 mai – 1 juin 2024 Glob Théâtre 6 à 8€

Dance | Jeune public dès 3 ans | Durée: 35 min

Compagnie SYLEX

Grrrrr est un solo de danse qui se joue en cercle avec une très grande proximité. La pièce propose un rituel dansé où des figures animales apparaissent faites de peaux, de poils et de plumes. Grâce à un costume impressionnant, le corps se transforme, du tigre à l’oiseau en passant par le cheval. Tout ce bestiaire d’animaux hybrides à jambes de danseuse emmène les spectateurs dans un univers à la fois doux, grotesque et magique. Par une approche anthropologique et ludique, ce spectacle sensibilise les jeunes spectateur.ice.s en les ramenant aux origines de la danse. Expérience joyeuse et sauvage, Grrrrr nous invite tous à nous mettre en mouvement, enfants et adultes, dans un grand bal final.

Mise en scène, chorégraphie Sylvie Balestra Interprète Garance Bréhaudat Regard extérieur Cyrielle Bloy Création et fabrication des costume Lucie Hannequin Compositeur David Cabiac Créateur lumière Eric Blosse

Glob Théâtre 69 rue Joséphine Bordeaux 33300 Chartrons Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 69 06 66 http://www.globtheatre.net

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-27T14:30:00+02:00 – 2024-05-27T15:05:00+02:00

2024-06-01T11:00:00+02:00 – 2024-06-01T11:35:00+02:00