Café Blabla : Je me souviens… Médiathèque Espace Jacques Demy Nantes, vendredi 5 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-05T12:00:00+02:00 – 2024-04-05T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-20T10:00:00+02:00 – 2024-04-20T19:00:00+02:00

À la manière du livre Je me souviens de Georges Perec, les membres du Café blabla partagent leurs souvenirs de lecture. Venez piocher des idées de lecture et partager les vôtres !

Médiathèque Espace Jacques Demy 24 Quai de la Fosse 44000 nantes Nantes 44000 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire