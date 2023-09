Les 20 ans du Nouveau Pavillon Centre Marcet Bouguenais, 25 mai 2024, Bouguenais.

2024-05-25

Horaire : 17:00

Gratuit : non 5 € à 17 € / Gratuit pour les moins de 10 ans BILLETTERIES : – lenouveaupavillon.com- au 07 69 95 22 83 (lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h)

Evénement anniversaire Le Nouveau Pavillon fête ses 20 ans et nous n’allions pas manquer cette belle occasion d’organiser un événement sur mesure, racontant deux décennies au service des musiques trad’actuelles ! Ce rendez-vous mêle artistes de la jeune génération et musiciens/musiciennes fidèles de notre scène, formats variés et moments conviviaux. Au programme, un concert à écouter, un bal, mais aussi un moment singulier que nous n’avions pas proposé depuis longtemps : une joute chantée, qui verra deux équipes de quatre chanteurs/chanteuses s’affronter dans des épreuves faisant appel à leurs connaissances des répertoires traditionnels, mais aussi leur sens de l’improvisation et leur verve. Rendez-vous en avril 2024 pour découvrir la programmation complète.

Centre Marcet Couëts 2 Bouguenais 44340

https://lenouveaupavillon.com/programmation/