4ème K-POP World Festival Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Nantes, samedi 25 mai 2024.

Tarif réduit pour les abonné·es Stereolux.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-25 14:00 –

Gratuit : non Tarif réduit pour les abonné·es Stereolux.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le site internet.

Stereolux – La Fabrique Ile de Nantes Ile de Nantes Nantes 44200

02 40 43 20 43 https://stereolux.org info@stereolux.org https://stereolux.org/agenda/4eme-k-pop-world-festival