Horaire : 20:30 23:00

Gratuit : non – Tarif plein : 24,99 € – Tarif réduit : 18,99 € Billetterie en ligne sur lekiosquenantais.fr Tout public Champions du monde, champions de France, masters… vous l’aurez compris, on vous parle bien de l’équipe de France d’improvisation ! Après une rencontre marquante lors de la saison 2021/2022, la Lina a plus que hâte de les retrouver sur la patinoire. Venez applaudir ces virtuoses de l’écriture spontanée et encourager l’équipe de Nantes. Maison de quartier de Doulon Doulon – Bottière Nantes 44300

02 40 50 60 40 https://www.accoord.fr/nc_centre/mq-doulon/ doulon@accoord.fr 0240301176 https://www.lalinaimpro.fr/

