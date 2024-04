A la découverte des papillons et des fleurs La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain, samedi 25 mai 2024.

A la découverte des papillons et des fleurs Bretagne Vivante – Pays de la Loire Grandeur Nature Samedi 25 mai, 15h00 La Longère de la Bégraisière Gratuit, sur inscription

Au cours d’une balade, venez découvrir les fabuleuses relations entre les papillons et la flore de notre région. Prenez le temps d’observer et d’admirer les papillons de nos jardins et d’identifier les plantes locales qui favorisent le développement de ces fabuleux insectes.

La Longère de la Bégraisière Saint-Herblain Saint-Herblain 44800 Les Quatre Vents Loire-Atlantique Pays de la Loire

