À table ! De l’assiette aux champs Salle Perceval, Centre culturel Athanor Guérande, samedi 25 mai 2024.

À table ! De l’assiette aux champs Journée forum sur les enjeux de l’alimentation et de l’agriculture locale. Au programme : ateliers cuisine, jeux sur l’alimentation et l’agriculture, table ronde avec des producteurs et cuisiniers. Samedi 25 mai, 14h00 Salle Perceval, Centre culturel Athanor entrée libre, une cagnotte sera ouverte aux participants

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T14:00:00+02:00 – 2024-05-25T22:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T14:00:00+02:00 – 2024-05-25T22:00:00+02:00

A table ! De l’assiette aux champs.

Le 25 mai au centre culturel Athanor de Guérande, journée forum sur les enjeux de l’alimentation. Au programme :

2 ateliers cuisine : à 14h et à 16h (durée d’un atelier 1h30). Vous pouvez participer à l’un des 2 ou aux 2.

jeux sur l’alimentation et l’agriculture

exposition et films sur l’agroécologie en accès libre toute la journée

animations pédagogiques pour les enfants des participants aux ateliers cuisine

dégustation des plats préparés pendant les ateliers

table ronde sur le thème « Pour une alimentation locale et accessible et une agriculture vertueuese » avec des producteurs, des cuisiniers et des acteurs de l’environnement. Rendez-vous à 20h pour cette table ronde, après le temps de dégustation des plats réalisés en ateliers.

Salle Perceval, Centre culturel Athanor 2 avenue anne de bretagne 44350 Guérande Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « vges.agrialim@laposte.net »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 87 24 01 78 »}]

alimentaion agroécologie