Concert – Bamdadan Cosmopolis Nantes, samedi 25 mai 2024.

Concert programmé dans le cadre de la manifestation 1979-2024. L’Iran en révolutions du 09 avril au 30 mai 2024 à Cosmopolis. Petite restauration sur place avant et après le concert par le collectif Femme Vie Liberté – Nantes.

Date et horaire de début et de fin : 2024-05-25 19:00 – 20:30

Voyage en Iran avec Faranak Modarres (setar et chant), Reza Mehri (santûr et chant), Rémi Allain (contrebasse à 5 cordes) et Florian Baron (oud et guitare électrique fretless). Autour de Faranak Modarres et Reza Mehri, Bamdadan déploie un large panel des répertoires persans. Dastgah, Avaaz, et chansons populaires sont incarnés par le couple, accompagnés avec attention et générosité par Rémi Allain à la contrebasse et Florian Baron au oud. Petite restauration sur place avant et après le concert par le collectif Femme Vie Liberté – Nantes.

Cosmopolis Centre Ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr