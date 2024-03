Bamdadan Cosmopolis Nantes, samedi 25 mai 2024.

Bamdadan Concert de Sharam et Mitchka Safavi Samedi 25 mai, 19h00 Cosmopolis Entrée dans la limite des places disponibles. Participation libre.

Voyage en Iran avec Faranak Modarres (setar et chant), Reza Mehri (santûr et chant), Rémi Allain (contrebasse à 5 cordes) et Florian Baron (oud et guitare électrique fretless).

Autour de Faranak Modarres et Reza Mehri, Bamdadan déploie un large panel des répertoires persans. Dastgah, Avaaz, et chansons populaires sont incarnés par le couple, accompagnés avec attention et générosité par Rémi Allain à la contrebasse et Florian Baron au oud.

Petite restauration sur place avant et après le concert par le collectif Femme Vie Liberté – Nantes.

Cosmopolis 18 rue Scribe – passage Graslin – 44000 Nantes Nantes 44003 Centre Ville Loire-Atlantique Pays de la Loire https://cosmopolis.nantes.fr/