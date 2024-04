Cécile Lacharme et David Célia TNT – Terrain Neutre Théâtre Nantes, samedi 25 mai 2024.

Concert. La violoncelliste nantaise Cécile Lacharme s’allie au guitariste canadien David Celia pour une soirée d’improvisation musicale unique à Nantes. Accompagnés de leurs instruments et de leurs effets sonores, les deux artistes se dévoilent, s’influencent et s’emportent dans un voyage instrumental qui ne semble avoir aucune frontière. Parfois atmosphérique, progressive ou encore psychédélique, leur musique ne cesse d’évoluer au gré de leur complicité artistique. Après deux concerts à Toronto, ce duo inédit se produira pour la première fois en France ! Durée : 2h

