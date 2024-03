Journée jeux et contes Parc du Petit Bois Batz sur mer, samedi 25 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T14:30:00+02:00 – 2024-05-25T18:00:00+02:00

Fin : 2024-05-25T14:30:00+02:00 – 2024-05-25T18:00:00+02:00

**Des histoires & des jeux !

Samedi 25 mai de 14h30 à 21h – Parc du Petit Bois**

Tout l’après-midi, partez à la recherche des créatures fantastiques dans les contes populaires ! Profitez gratuitement d’un escape game collectif animé par l’Echap’est Belle, de contes dans la roulotte de Jacqu’otte et venez jouer en famille ou entre amis aux jeux en bois installés dans le parc !

18h – SPECTACLE « Vite Vite Vite ! » par la Cie Tetrofort

Avec 30 poubelles métalliques et du papier froissé, nos deux personnages vont devoir réaliser l’exploit de raconter 20 contes célèbres en 45 minutes. Au programme (entre autres) : La belle au bois dormant, La princesse au petit pois, Les 3 petits cochons, La chèvre de monsieur Seguin, Barbe Bleue, La reine des neiges… Attention, top chrono, c’est parti ! >> Spectacle tout public à partir de 3 ans – (durée 45 minutes)

À 19h30 – CONCERT « LINKA »

Linka, link, le lien … qui nous unit fort les uns aux autres, c’est avant tout une histoire de rencontres. Tout d’abord celle de Christelle FREJAVILLE, créatrice de la Compagnie Un Crin de Folie et chanteuse, et de Fabien GUILLOTEAU, batteur et chanteur du groupe Rutabaga. Yohann DUBOIS, accordéoniste et pianiste, rejoint la troupe devenant ainsi Linka trio. Ils proposent une musique intimiste et dansante, mêlant textes poétiques aux grains de voix atypiques avec le groove hypnotique et flamboyant des effets de basse, de clavier et de batterie. Linka donne, transmet, partage ce qui nous rassemble, ce qui nous enflamme, ce lien qui nous est si précieux.

De 14h30 à 18h :

• Les contes de Jacqu’otte dans sa roulotte

• Escape game, casse-tête à résoudre en équipe

• Jeux en bois en accès libre

• Restauration sur place

Gratuit.

Parc du Petit Bois 7 rue de la Plage 44740 Batz sur mer Batz sur mer 44740 Loire-Atlantique Pays de la Loire

