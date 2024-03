Concert LINKA – Journée jeux et contes Parc du Petit Bois 44740 Batz sur mer Batz sur mer, samedi 25 mai 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-25T19:30:00+02:00 – 2024-05-26T05:30:00+02:00

Fin : 2024-05-25T19:30:00+02:00 – 2024-05-26T05:30:00+02:00

**Des histoires & des jeux !

Samedi 25 mai à** 18h – SPECTACLE « Vite Vite Vite ! » par la Cie Tetrofort

Avec 30 poubelles métalliques et du papier froissé, nos deux personnages vont devoir réaliser l’exploit de raconter 20 contes célèbres en 45 minutes. Au programme (entre autres) : La belle au bois dormant, La princesse au petit pois, Les 3 petits cochons, La chèvre de monsieur Seguin, Barbe Bleue, La reine des neiges… Attention, top chrono, c’est parti ! >> Spectacle tout public à partir de 3 ans – (durée 45 minutes)

Gratuit.

