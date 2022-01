Back to The Floyd – Time Machine Tour 2022 Marseille 2e Arrondissement, 27 mars 2022, Marseille 2e Arrondissement.

Back to The Floyd – Time Machine Tour 2022 Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret Marseille 2e Arrondissement

2022-03-27 17:00:00 17:00:00 – 2022-03-27 Le Cepac Silo 35 Quai Du Lazaret

Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône Marseille 2e Arrondissement

45 62 L’humanité se divise en deux catégories de personnes : celles qui ont eu la chance de voir Pink Floyd en concert et celles qui ont dû se contenter des DVD ou des VHS du groupe. Et si Pink Floyd se reformait le temps d’un soir, accompagné d’un orchestre symphonique ? C’est à cette question extravagante que Back to the Floyd se plaît à répondre en croisant la baguette du chef et celles, un peu plus abîmées, du batteur de rock. Nul besoin d’avoir appris le solfège ou de connaître les paroles des chansons pour apprécier Back to the Floyd. Tout ici n’est que prestidigitation où passé, présent, futur, rêves et réalité se confondent dans un seul et même spectacle. Certains magiciens font disparaître la Statue de la Liberté, d’autres font réapparaître Pink Floyd.



Et comme devant tous les bons tours de passe-passe, l’on préfère être ébahis que d’essayer à comprendre le « truc ». Back to the Floyd assume l’illusion et donne à cette utopie une saveur symphonique, exaltée, singulière. Sans jamais oublier de rendre à Pink Floyd ce qui appartiendra toujours à Pink Floyd : leurs mémorables chefs-d’œuvre.



Cyril Jablonka et Christophe Recordon, chant et guitares

Yvon Bourdon, chant et basse

Pascal Mercier, claviers

Daniel Nowacki, saxophone et percussions

Franck Vaudey, batterie

Renya Ketoglo, Cécile Cuvelier et Clara Bankks, choeurs



Direction Orchestre Symphonique : François Clercx

Arrangements : Simon Fache



Durée : 2h30 avec entracte

http://www.facebook.com/events/s/beyond-the-music-the-sound-of-/745959622642592

