REBEKAH (ALL NIGHT LONG) Cabaret Aleatoire Marseille, samedi 4 mai 2024.

REBEKAH (ALL NIGHT LONG) ♫ELECTRO♫ Samedi 4 mai, 23h00 Cabaret Aleatoire A partir de 12,84€ en pré-vente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-04T23:00:00+02:00 – 2024-05-05T05:00:00+02:00

Fin : 2024-05-04T23:00:00+02:00 – 2024-05-05T05:00:00+02:00

REBEKAH – ALL NIGHT LONG –

23H00 – 05H00

Tickets : https://shotgun.live/fr/events/rebekah-all-night-long

Rebekah est le joyaux de la techno brute made in Birmingham.

DJ, productrice, label manageuse, touche à tout, couteau suisse, dès ses premiers pas sur la scène, Rebekah a tracé la voie, plaçant la barre très haut en matière de performances live et insufflant à la scène un son sans compromis qui enflamme les pistes de danse du monde entier.

Elle s’installe derrière les platines du Cabaret Aléatoire pour un ALL NIGHT LONG, le PREMIER en France.

Pour les dernières petites hésitations, on vous invite à vous rappeler de son set qui a enflammé le dancefloor d’Utopia en 2022. Immanquable.

_____________________________________________________________

