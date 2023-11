Le Sm’art – Salon méditerranéen d’art contemporain et d’art abstrait Parc Jourdan Aix-en-Provence, 1 mai 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Un rendez-vous artistique avant-gardiste, innovant, un détecteur de talents, qui accueille des pépites de l’art contemporain.

2024-05-01 fin : 2024-05-05 . .

Parc Jourdan Rue Anatole France

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



An avant-garde and innovative artistic and talent-spotting event, welcoming gems of contemporary art for the last 16 years.

Un evento artístico vanguardista e innovador, un detector de talentos, que acoge pepitas de arte contemporáneo

Ein avantgardistischer, innovativer Kunsttreffpunkt, ein Talentdetektor, der Nuggets der zeitgenössischen Kunst beherbergt

