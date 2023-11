La vie fantastique 35 Quai du Lazaret Marseille 2e Arrondissement, 4 mai 2024, Marseille 2e Arrondissement.

Dans le cadre de l’Olympiade Culturelle, retrouvez le spectacle « La vie fantastique », création du Groupe et Compagnie Grenade, sur la scène du Cepac Silo..

2024-05-04 fin : 2024-05-04 . .

35 Quai du Lazaret Le Cepac Silo

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the Cultural Olympiad, enjoy the show « La vie fantastique », created by Groupe et Compagnie Grenade, on the Cepac Silo stage.

En el marco de la Olimpiada Cultural, disfrute del espectáculo « La vie fantastique », creado por el Groupe et Compagnie Grenade, en el escenario del Silo Cepac.

Im Rahmen der Kulturolympiade finden Sie das Stück « La vie fantastique », eine Kreation der Groupe et Compagnie Grenade, auf der Bühne des Cepac Silo.

Mise à jour le 2023-11-15 par Ville de Marseille