Carnaval au Vieux-Port à Marseille Bouches-du-Rhône Marseille, samedi 4 mai 2024.

Carnaval au Vieux-Port à Marseille Bouches-du-Rhône Marseille Samedi 4 mai, 14h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-05-04 14:00

Fin : 2024-05-04 17:00

Carnaval de Marseille, profitez du défilé sous le thème des « Jeux Olympiques » pour cette édition 2024 Samedi 4 mai, 14h00 1

Sous le soleil de la méditérannée, venez faire la fête et profiter du défilé sur le port lors de cette nouvelle édition du Carnaval de Marseille qui sera au couleur des Jeux Olympiques.

Rdv au vieux-port de 14h à 17h, toutes les infos sur le carnaval ICI

Bouches-du-Rhône Marseille Marseille 13000 Bouches-du-Rhône