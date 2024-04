Salon des Arts Divinatoires à Saint-Cannat près d’Aix-en-Provence – Mai 2024 Saint-Cannat Saint-Cannat, samedi 4 mai 2024.

Salon des Arts Divinatoires à Saint-Cannat près d’Aix-en-Provence – Mai 2024 Saint-Cannat Saint-Cannat 4 et 5 mai

Début : 2024-05-04 10:00

Fin : 2024-05-05 19:00

Rendez-vous incontournable : le salon des Arts Divinatoires et de la Spiritualité aura lieu les 04 et 05 mai 2024 à Saint-Cannat ! 4 et 5 mai 1

Le Salon des Arts Divinatoires et de la Spiritualité ouvre ses portes les 04 et 05 mai 2024 pendant le Salon du Bien-Etre à Saint-Cannat ?

Ce qui vous attend :

Des Voyants, Médiums, Astrologues, Numérologues, Magnétiseurs, Radiesthésistes, Thérapeutes énergétiques, Chamanes, Hypnotiseurs, Tarologues… ainsi que des oracles, des minéraux, de la lithothérapie…. des conférences sur la numérologie, sur l’impact des secrets de famille, des séances collectives de médiumnité…

Associé au salon du bien-être, médecines douces et développement personnel, ce sont plus de 120 exposants, professionnels passionnés et passionnants en arts divinatoires, spiritualité, médecines douces, santé au naturel, développement personnel qui vous accueilleront lors du Salon et 40 conférences et ateliers

Informations pratiques :

– Lieu de l’événement (Salle Aixagone au Village des Automates) Chemin de la Diligence – 13760 Saint-Cannat

– Samedi 04 mai 2024 de 10h à 19h

– Dimanche 05 mai 2024 de 10h à 19h

– Entrée : 3€ donnant accès au salon et aux conférences et ateliers toute la journée – Paiement sur place à l’entrée du salon (gratuit pour les mineurs)

– Espace Food-Trucks

– Parking gratuit

– Salles climatisées

Un événement « HistoireZen » (organisateur de salons du bien-être et arts divinatoires dans les Bouches du Rhône)

Saint-Cannat RN 7 13760 Saint-Cannat Saint-Cannat 13760 Bouches-du-Rhône