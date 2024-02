Chantier Kerterre La verrerie Arles, dimanche 5 mai 2024.

Le chantier kerterre reprend bientôt dans les jardins !

Intrigué.e.s par cette petite cabane fantastique ?

C’est l’occasion de venir découvrir une nouvelle étape de la construction pour celles et ceux qui ont déjà participé à des chantiers ou de découvrir la pratique pour les curieux et curieuses qui n’ont pas encore eut l’occasion d’expérimenter !



Pour rappel, aucun pré-requis n’est nécessaire. Nous apprenons et expérimentons ensemble, guidés par Véronique, bénévole dévouée qui nous dévoile les petits trucs et astuces qui font la différence !



Au programme

– fin de la création du dôme et pose de l’ouverture zénithale,

– création du mur qui encercle la porte,

– enduit intérieur,

– enduit extérieur,



Les dates à venir

* mercredi 21 février

* dimanche 25 février

* dimanche 10 mars

* mercredi 20 mars

* dimanche 24 mars

* mercredi 03 avril

* dimanche 05 mai

* dimanche 12 mai

* mercredi 22 mai

* mercredi 29 mai



Tout le monde est bienvenu (dès 15 ans), pas besoin d’avoir déjà pris part à un chantier

Rejoignons-nous !

>> Billetterie Kerterre https://www.helloasso.com/…/chantier-participatif… .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 09:30:00

fin : 2024-05-05 16:30:00

La verrerie 4, place Léopold Moulias

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur accueil@laverreriearles.fr

