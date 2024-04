Spectacle : » Arles, capitale de la flemme olympique » L’aire d’Arles Arles, samedi 4 mai 2024.

Début : 2024-05-04T19:00:00+02:00 – 2024-05-04T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-04T19:00:00+02:00 – 2024-05-04T23:59:00+02:00

Le 4 mai prochain, préparez-vous à vivre une compétition sans précédent à l’aire d’Arles ! Arles sera le cœur battant de la flemme olympique, une célébration unique de la décontraction et du non-effort, une semaine avant le passage tant attendu de la flamme olympique dans notre ville.

Soyez prêts à assister à un spectacle époustouflant avec Alain Guyard, alors qu’il vous emmène dans un voyage hilarant à travers les détours de la flemme olympique. De 19h30 à 21h, plongez dans l’univers sportif revisité où l’art de la paresse devient une discipline à part entière, et où le rire est la médaille d’or.

Mais attention, ce n’est pas qu’une simple soirée de divertissement. Avec Alain Guyard, c’est un numéro de philosophie foraine où le rire et la réflexion se rejoignent. Vous allez apprendre autant que vous allez rire, car la sagesse se cache parfois derrière l’humour.

Et après cette performance sportive inédite, venez reprendre des forces chez Lulu’s Kitchen ! Notre équipe vous propose une carte spéciale pour recharger vos batteries après cette soirée pleine de rebondissements. Que vous soyez athlète ou simple spectateur, nos plats savoureux seront votre récompense bien méritée.

Réservez dès maintenant pour une expérience sportive et intellectuelle comme vous n’en avez jamais vécue. Le spectacle est en libre accès et commence à 19h30. Il est fortement conseillé de réserver pour dîner ensuite à partir de 20h30.

L’aire d’Arles 25, rue Porte de Laure, 13200 Arles Arles 13200 Centre-Ville Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 09 52 91 71 10 https://www.laire.org/ http://www.facebook.com/people/airedarles/100070974675082/;http://www.instagram.com/airedarles/

