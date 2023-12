MOJI x SBOY 6Mic Aix-en-Provence, 4 mai 2024 18:30, Aix-en-Provence.

MOJI x SBOY Samedi 4 mai 2024, 20h30 6Mic De 10 à 18€

Avec plus de 700k auditeurs, sont deux jeunes à qui le plus bel avenir est promis. Le duo se démarque de par leur style unique alliant émotions, mélodies et univers profond. Attitude et charisme font partie intégrante des deux rappeurs, tant dans leurs sons que dans leurs visuels. Leur vision différente et ambitieuse se reflète dans leurs textes, dépeignant leur quotidien et regard sur le monde. sont porteurs d’un étendard, d’une proposition unique, nourrissant énormément d’attente auprès d’un public avant-gardiste.

En Juin 2021, ils sortent leur première mixtape « ’ » où ils collaborent avec . Ils témoignent d’ores et déjà d’une vision différente et nouvelle de la musique. Issus de leur premier projet, le morceau « » est certifié single d’or en 2022. Après une tournée dans toute la France et la Belgique, ils sortent des singles où ils cultivent l’art d’aller là où on ne les attend pas, et ce avec succès.

2023 marque le début d’un retour sans précédent des rappeurs avec leur morceau « À é ». Signée & , l’instrumentale sombre et percutante s’accorde aux rimes aiguisées du duo. Plus polyvalent que jamais, ils s’apprêtent à marquer le rap d’une nouvelle vision. Prévu pour le 12 juin 2023, préparent la sortie d’un nouveau projet qui promet d’être un véritable chef-d’œuvre.

Tarifs : plein 16€ / réduit 13€ / abonnés 10€

Guichet soir de concert : +2€

Concert accessible sur l’application Pass Culture.

-6€ sur le tarif réduit pour les étudiants d’Aix-Marseille Université sur présentation d’une carte étudiante d’AMU en cours de validité. Place à retirer directement le soir du concert au guichet billetterie à partir de 18h30. Réservation possible sur billetterie@6mic-aix.fr

Fermeture de la pré-vente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 18h.

Ouverture des portes : 18h00

Bar & Restauration sur place

