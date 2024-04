Ressentir la beauté 12 Place de la République à Arles Arles, samedi 4 mai 2024.

Ressentir la beauté Ressourcement créatif dans l’exposition « Ce que l’eau nous dit » du photographe JF Robert 4 – 10 mai 12 Place de la République à Arles Sur inscription, week-end: 180 euros; 4 jours 360 euros (matériel inclus)

Début : 2024-05-04

Fin : 2024-05-10

Ressourcement créatif dans l’exposition Ce que l’eau nous dit du photographe JF Robert dans le cadre exceptionnel de sa galerie, 12 Place de la République à Arles

Une nouvelle expérience artistique – de la contemplation d’oeuvres d’art originales, (par l’expérience intérieure) à la création individuelle

Lors de deux stages (04-05 et 07-10 mai) combinant des moments contemplatifs, méditatifs et d’introspection avec des activtés de création les participants decouvrent, accompagnés par la médiatrice Nadine Brettar, l’univers visuel de JF Robert. L’espace d’exposition avec son esprit relaxant devient pour les participants un lieu de résonance entre les photographies présentées sur les murs et leurs propre vie intérieure. Une nouvelle forme de médiation face à l’origninal inspire les visiteurs, les encourage à un lâcher-prise et à percevoir les oeuvres dans leur profondeur.

Cette plongée visuelle sera le point de départ pour le processus de création.

En expérimentant différents liquides nous transmettons la sensation de la fluidité sur des plaques de plexi-rhénalon. Par nos gestes individuels et expressifs nous traduisons les dynamiques divers, que nous observons dans les paysages aquatiques fixés sur les photos, en collagraphie et en gravure expérimentale. La gravure en pointe sèche devient une véritable méditation dessinée ou plutôt grattée. La superposition des plaques en différentes techniques et couleurs créera un témoignage visuel intensifié de l’expérience complexe de l’art de JF Robert

JF Robert, musicien et écrivain, est dès son enfance passioné par l’art et par la photographie. Il navigue entre ses différentes passions et explore dans son travail la frontière entre fiction et réalité. Depuis quelques années il se concentre sur la photographie abstraite autour de l’eau.

Conception et accomagnement

Nadine Brettar, pédagogue et médiatrice d’art s’engage dans la présentation et la transmission de l’art. Dès ses premières études d’arts plastiques en Allemagne elle poursuit avec passion la pratique de la gravure. Dans ses rencontres artistiques elle mélange une médiation contemplative avec des activités créatives pour créer à la fois des moments relaxants de plaisir et des effets tonifiants.

12 Place de la République à Arles 12 Place de la République, 13200 Arles

Nadine Brettar, gravure/collagraphie, en résonance avec l’exposition « Ce que l’eau nous dit » du photographe JF Robert