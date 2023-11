Cécile McLorin Salvant et l’Orchestre National d’Avignon-Aix en Provence THEATRE DES SALINS, 5 mai 2024, MARTIGUES.

Cécile McLorin Salvant et l’Orchestre National d’Avignon-Aix en Provence THEATRE DES SALINS. Un spectacle à la date du 2024-05-05 à 19:00 (2024-05-05 au ). Tarif : 32.5 à 32.5 euros.

LES SALINS (L-R-19-404) présente ce spectacle. L’Orchestre national Avignon-Provence invite l’artiste franco-américaine Cécile McLorin Salvant et lui donne carte blanche pour imaginer un programme à l’image de son art : vibrant et éclectique. Accompagnée d’un orchestre d’une quarantaine de musiciens et d’un piano, Cécile McLorin Salvant interprétera ses compositions originales ou des reprises sur des arrangements orchestraux inédits. Un voyage musical à la croisée des influences et des genres pour une soirée d’exception.Cécile McLorin Salvant découvre très tôt sa passion pour la musique. C’est à Aix-en-Provence, où elle étudie l’opéra et le droit, qu’elle découvre les racines du jazz et la musique américaine, grâce à son professeur, le saxophoniste de jazz Jean-François Bonnel. Depuis 2010, elle ne cesse d’attirer l’attention du public et des critiques, remportant, entres autres, trois Grammy Awards et le prix Django Reinhardt de l’Académie du Jazz. « Elle possède l’assurance, l’élégance, l’âme, l’humour, la sensualité, la puissance, le registre, la perspicacité, l’intelligence, la profondeur et la grâce ; on ne trouve une telle chanteuse qu’une seule fois sur une, voire deux générations ». Wynton Marsalis.1h30minTOUT PUBLICRéservations PMR : 04 42 49 02 00 Cécile McLorin Salvant Cécile McLorin Salvant

THEATRE DES SALINS MARTIGUES QUAI PAUL DOUMER Bouches-du-Rhône

