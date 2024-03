Des athlètes d’Olympie aux athlètes d’aujourd’hui Galerie De natura rerum Arles, samedi 4 mai 2024.

Des athlètes d’Olympie aux athlètes d’aujourd’hui En cette année olympique, De natura rerum reçoit Brice Lopez et Sonia Poisson-Lopez autour de leur dernier ouvrage, Des athlètes d’Olympie aux athlètes d’aujourd’hui, Acta Editions, décembre 2023. Samedi 4 mai, 18h00 Galerie De natura rerum

Début : 2024-05-04T18:00:00+02:00 – 2024-05-04T20:00:00+02:00

Les gestes sportifs dans les concours grecs et romains : histoire et reconstitution expérimentale.

En cette année olympique, De natura rerum reçoit Brice Lopez et Sonia Poisson-Lopez autour de leur dernier ouvrage, Des athlètes d’Olympie aux athlètes d’aujourd’hui, Acta Editions, décembre 2023.

Brice Lopez, lui-même adepte de haut niveau de sports de combat, est un précurseur dans la démarche de l’archéologie expérimentale orientée vers les gestes des sportifs antiques, en même temps qu’il propose, via sa société ACTA, des reconstitutions pédagogiques de combats de gladiateurs et autres sports de combat. Après un ouvrage marquant sur les gladiateurs et un premier ouvrage sur les jeux olympiques antiques, son nouvel ouvrage s’attache à décrire et reconstituer les gestes du sportif de manière convaincante, et si vivante.

Des athlètes d’Olympie aux athlètes d’aujourd’hui est le fruit de trente années de recherches, de travail et de passion. Les sports dans l’Antiquité sont comme l’héritage d’un aïeul que l’on découvrirait avec solennité, respect et des questions plein la tête. Quand on commence à réaliser des recherches pour les comprendre et découvrir leurs secrets c’est alors un univers fascinant qui se dévoile. Cet héritage appartient à chacun d’entre nous, il nous vient de civilisations possédant une richesse incroyable et qui ont encore beaucoup à nous apprendre. Écrit à quatre mains, cet ouvrage se veut tout à la fois accessible et suffisamment complet pour tous ceux que l’Histoire et le sport passionnent. Il met en lumière les sports historiques de l’Égypte antique aux périodes grecque et romaine, et leur héritage dans nos sociétés modernes.

Brice Lopez, spécialiste des sports historiques, est l’auteur d’un premier ouvrage sur les sports de combat des jeux olympiques grecs Les jeux olympiques antiques, Pugilat, Orthepale, Pancrace, Éditions Budo, 2004, et de Gladiateurs, avec Méryl Ducros et Sonia Poisson-Lopez (Acta Editions, 2021, 2e éd.). Il est également le fondateur et co-gérant de la société Acta.

Sonia Poisson-Lopez est co-gérante de la société Acta et a à son actif de nombreuses relectures d’ouvrages spécialisés. Elle est également co-auteure de Gladiateurs paru aux Éditions Tautem en 2019, et réédité par Acta Éditions en 2021.

