Le baobab – Cie Le Pied Nu – Les mercredis du conte 105 Avenue Des Chartreux Marseille 4e Arrondissement, 14 février 2024, Marseille 4e Arrondissement.

Marseille 4e Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Retrouvez « Le baobab » par la Cie Le Pied Nu, dans le cadre des Mercredis du conte, sur la scène du Théâtre des Chartreux.. Enfants

2024-02-14 14:30:00 fin : 2024-02-14 . EUR.

105 Avenue Des Chartreux Théâtre des Chartreux

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Enjoy « Le baobab » by the Cie Le Pied Nu, as part of the Mercredis du conte series, at the Théâtre des Chartreux.

Le baobab » de la Cie Le Pied Nu, dentro del ciclo Mercredis du conte, en el Théâtre des Chartreux.

Erleben Sie « Le baobab » von der Cie Le Pied Nu im Rahmen der Mercredis du conte auf der Bühne des Théâtre des Chartreux.

Mise à jour le 2023-09-22 par Ville de Marseille