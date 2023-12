Coeur maritime Allées Regards de Provence Marseille 2e Arrondissement, 7 mai 2024, Marseille 2e Arrondissement.

Marseille 2e Arrondissement

Début : 2024-05-07 10:00:00

fin : 2024-10-02 18:00:00

Ce sont différents visages d’une Marseille maritime qui seront mis en lumière par des artistes à travers un corpus d’œuvres variées..

Exposition intitulée Marseille au cœur maritime, composée exclusivement d’œuvres relevant des collections artistiques de la Chambre de commerce.



Par un corpus d’œuvres variées, le fil conducteur de l’exposition s’articule naturellement autour du port de Marseille, ses infrastructures en mutation et ses navires en évolution à travers le talent d’artistes aux techniques plurielles et aux regards singuliers.



Ce sont différents visages d’une Marseille maritime qui seront mis en lumière par des artistes tels qu’Alfred Casile, Emile Loubon, Raphaël Ponson, Joseph Suchet, Louis-Mathieu Verdilhan, Edmond Astruc et bien d’autres encore.



La Chambre de commerce et d’industrie et le Musée Regards de Provence ont voulu ainsi mettre en avant le lien singulier que Marseille entretient avec la mer et la navigation.



Dans le cadre de l’Olympiade Culturelle.

Allées Regards de Provence Avenue Vaudoyer

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



