Théâtre Changer l’eau des fleurs Théâtre Municipal Armand Salon-de-Provence, mardi 7 mai 2024.

D’après le best-seller de Valérie Perrin

Salomé Lelouch et Mikaël Chirinian s’emparent du roman pour vous offrir une histoire rayonnante d’humanité !

Violette est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Son quotidien est rythmé par son travail et les confidences des gens de passage et des habitués. Un jour, parce qu’un homme découvre que sa mère veut être enterrée auprès d’un inconnu, tout bascule. Des liens, qui unissent les vivants et les morts, sont exhumés.

Acteurs épatants de justesse et de poésie. Le récit se pare de magie ordinaire, de sorcellerie bonne enfant, de merveilleux… et d’émotion à fleur de peau. Télérama

Caroline Rochefort nommée aux Molières 2023 de la Révélation Féminine



TARIF DE 20 € À 32 €



Durée 1h20



Co-productions Théâtre Lepic, Les Films 13, Atelier Théâtre Actuel, Matrioshka

Productions et Beaver Films

Texte de Valérie Perrin

Adaptation de Caroline Rochefort et Mikaël Chirinian

Mise en scène de Salomé Lelouch et Mikaël Chirinian

Avec Caroline Rochefort, Morgan Perez et Mikaël Chirinian et les voix de Céline Monsarrat et Thibault de Montalembert



La réservation des places est aussi disponible par téléphone au 04 90 56 00 82 / par e-mail theatre@salon-de-provence.org / sur place au 67, bd Nostradamus (lundi de 14h à 18h, du mardi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 18h). EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-07 20:30:00

fin : 2024-05-07 21:50:00

Théâtre Municipal Armand 67 Boulevard Nostradamus

Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur theatre@salon-de-provence.org

