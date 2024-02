Bleu Coyote Espace musical Hypérion Marseille 4e Arrondissement, mardi 7 mai 2024.

Folk New Bluegrass



Sur scène, Bleu Coyote est un voyage inattendu, à la fois poétique et bouillonnant. Une rivière de cordes miroitantes et remuantes, portée par des voix intenses. Des racines profondes et une âme résolument contemporaine, au diapason d’un monde métissé et changeant, bouleversé et bouleversant aux influences nord américaines. .

Début : 2024-05-07 20:30:00

fin : 2024-05-07

Espace musical Hypérion 2bis Avenue Maréchal Foch

Marseille 4e Arrondissement 13004 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

mis à jour le 2024-02-15