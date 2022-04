« Ze Scène Ouverte by Zykoson » à la Bodega Salsa Andernos-les-Bains, 7 mai 2022, Andernos-les-Bains.

« Ze Scène Ouverte by Zykoson » à la Bodega Salsa Andernos-les-Bains

2022-05-07 – 2022-05-07

Andernos-les-Bains Gironde

Vous jouez d’un instrument ? Vous aimez chanter ? Vous voulez vous amuser et passer une super soirée ? *Rendez-vous à la Bodega de Salsa Import, dans la zone artisanale d’Andernos, pour la toute première édition de « Ze Scène Ouverte by Zykoson » ! Au menu, musique à go go, tapas, sangria et bonnes vibrations !

*Pour monter sur scène, rien de plus simple ! Il suffit de contacter Zykoson par mail à l’adresse assozykoson@gmail.com

*La réservation est conseillée.

+33 5 57 70 34 01

Andernos-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-04-20 par