Fête de l’Asperge du Blayais Place Principale Étauliers, 27 avril 2024, Étauliers.

Étauliers,Gironde

La gastronomie du Sud-Ouest dans son ensemble se donnera rendez-vous sur le marché gastronomique de la Fête de l’Asperge du Blayais. Entre sucrés et salés, de nombreux produits vous attendent et combleront l’appétit des plus gourmands.

La reine de la fête, l’asperge du blayais (IGP), sera représentée sur 5 stands. Afin de profiter au mieux de la restauration sur place, les espaces de restauration couverts mis à votre disposition lors de la dernière édition feront leur retour cette année. Ce sont tous vos sens qui seront ainsi comblés ; entre producteurs passionnés à votre écoute, animation de rue, concert gratuits, démonstration de recettes et battles de chefs..

2024-04-27 fin : 2024-04-27 . .

Place Principale

Étauliers 33820 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The gastronomy of the South-West as a whole will be present at the gastronomic market of the Asparagus Festival of Blayais. Between sweet and savory, many products are waiting for you and will satisfy the appetite of the most greedy.

The queen of the festival, the asparagus of Blayais (IGP), will be represented on 5 stands. In order to make the most of the on-site catering, the covered catering areas made available to you at the last edition will be back this year. All your senses will be satisfied; between passionate producers listening to you, street animation, free concerts, recipes demonstration and chefs battles.

La gastronomía del Suroeste en su conjunto estará presente en el mercado gastronómico de la Fiesta del Espárrago de Blayais. Entre dulce y salado, le esperan numerosos productos que saciarán el apetito de los más golosos.

La reina de la fiesta, el espárrago de Blayais (IGP), estará representada en 5 stands. Para aprovechar al máximo la restauración in situ, este año volverán los espacios de restauración cubiertos que se pusieron a su disposición en la pasada edición. Todos sus sentidos estarán satisfechos; entre productores apasionados que le escucharán, animaciones de calle, conciertos gratuitos, demostraciones de recetas y batallas de chefs.

Die gesamte Gastronomie des Südwestens gibt sich auf dem Gourmetmarkt des Spargelfests von Blayais ein Stelldichein. Zwischen Süßem und Herzhaftem erwarten Sie zahlreiche Produkte, die den Appetit der Feinschmecker stillen werden.

Die Königin des Festes, der Spargel aus Blayais (IGP), wird an 5 Ständen vertreten sein. Um die Verpflegung vor Ort optimal nutzen zu können, werden die überdachten Verpflegungsbereiche, die Ihnen bei der letzten Veranstaltung zur Verfügung standen, auch dieses Jahr wieder angeboten. Es werden alle Ihre Sinne angesprochen: leidenschaftliche Produzenten, die Ihnen zuhören, Straßenunterhaltung, Gratiskonzerte, Rezeptvorführungen und Kochkämpfe.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT Saint-Ciers-sur-Gironde